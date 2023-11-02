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Amnesty International заявила о применении Израилем фосфорных боеприпасов в Газе
Правозащитники заявили о применении Израилем фосфорных боеприпасов в Газе

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Правозащитная организация Amnesty International подтвердила факт применения Израилем фосфорных боеприпасов на территории Газы и Ливана. Донателла Ровера, старший советник по кризисным ситуациям Amnesty International, высказала свое мнение в интервью британскому телеканалу Sky News.

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Организация провела тщательный анализ видеоматериалов, на которых видно, как артиллерийские снаряды с белым фосфором взрываются над Газой и Ливаном. Кроме того, они провели беседы с медицинскими работниками, оказывавшими помощь девятерым пострадавшим на юге Ливана, и пришли к выводу, что доказательства подтверждают использование этого вида боеприпасов.

Донателла Ровера отметила, что Израиль, подобно ХАМАСу, нарушает международное право нецелевыми бомбардировками, в результате которых пострадали тысячи детей. Ее озабоченность вызывает бездействие мирового сообщества в ответ на столь серьезный кризис и гуманитарную катастрофу.

Согласно Протоколу III Конвенции ООН о запрете или ограничении использования определенных видов обычного оружия 1980 года, применение боеприпасов с белым фосфором в жилых районах с гражданским населением считается незаконным и запрещено.

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Предварительно Министерство здравоохранения Газы сообщило о бомбардировках Газы белым фосфором со стороны Израиля, что привело к эвакуации детской больницы в восточной части сектора.

#новости
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