Оборону Севморпути усилят боевым ледоколом «Иван Папанин»

Корабли Военно-морского флота России получат поддержку от нового ледокола "Иван Папанин" для обеспечения безопасности на Северном морском пути (СМП). По информации, полученной из Министерства обороны России, планируется обеспечить корабли ВМФ практически постоянным присутствием в акватории СМП. В ближайшее время ледокол "Иван Папанин" будет передан 14-й бригаде противолодочных кораблей Кольской флотилии Северного флота.

реклама

Этот мероприятие позволит кораблям ВМФ действовать в условиях Северного морского пути в течение большей части года, за исключением периодов, когда акватория покрыта льдом. Важно отметить, что ледовая преграда, формирующаяся в районе Новосибирских островов в конце осени, может блокировать Севморпуть на некоторое время.

Ледокол "Иван Папанин" проекта 23550 способен справляться с льдом толщиной до 1,7 метра и предназначен для проводки судов в ледяных условиях, буксировки, мониторинга арктических вод и сопровождения судов. Он также оснащен артиллерийской установкой АК-176МА калибра 76,2 миллиметра и переносными зенитными ракетными комплексами. Помимо этого, корабль может быть дополнительно оборудован пулеметами и контейнерными пусковыми установками с ракетами "Калибр".

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее в этом году, Министерство обороны России объявило о возобновлении строительства боевых ледоколов проекта 21180/21180М. Третий корабль этого проекта планируется передать Северному флоту к концу 2027 года.