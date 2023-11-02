Минфин отверг повышение ставки НДФЛ

Основы российской налоговой системы остаются неизменными: ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не будет увеличена. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на заместителя министра финансов России, Алексея Сазанова.

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Алексей Сазанов подчеркнул, что внесенные дополнительные налоговые обязательства в текущем году затронули только отрасли, связанные с экономической и природной рентой, при этом не оказав негативного воздействия на инвестиции в бизнес. Важно отметить, что в настоящее время не планируется внедрение новой системы налогообложения для крупных организаций, особенно в отношении сверхприбыли.

Одним из приоритетов Минфина и ФНС является борьба с уклонением от уплаты налогов. Планируется ужесточить регулирование трансфертного ценообразования (ТЦО), что включает в себя определение цен для сделок между связанными компаниями.

Законопроект по ТЦО предполагает увеличение размера штрафов и расширение круга субъектов, попадающих под данное законодательство. Это позволит контролирующим органам влиять на цены, по которым связанные компании заключают сделки, приближая их к средним рыночным стандартам.

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Также стоит отметить, что в Минфине рассматривается возможность увеличения ставки налога на сверхприбыль не более чем на 5 процентов, как пояснил замминистра Сазанов. Для уменьшения налоговых обязательств компаниям рекомендуется пересмотреть свои налоговые платежи с 1 октября по 30 ноября 2023 года.