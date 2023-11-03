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Президент Молдавии, Майя Санду, объявила о закрытии шести национальных телеканалов, обвинив их в распространении пропаганды и незаконном финансировании. Это заявление было сделано в прямом эфире передачи "Секреты Власти" на канале JurnalTV и также опубликовано на YouTube.
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Глава государства подчеркнула важность честной и объективной информации, которую должны предоставлять СМИ. Молдавские власти также выразили решимость бороться с незаконным финансированием, затрагивая как СМИ, так и политические партии.
В конце октября премьер-министр Молдавии, Дорин Речан, сообщил о приостановке лицензий у шести телеканалов, объявив их угрозой информационной безопасности страны. Среди закрытых каналов находятся "Оризонт-ТВ", ICTV, "Прайм-ТВ", "Публика-ТВ", "Канал-2" и "Канал-3".
Также в тот же день молдавская Служба информации и безопасности (СИБ) заблокировала более 30 российских СМИ, включая такие известные ресурсы, как ТАСС, "Интерфакс", "Ведомости", "Лента.ру", KP.RU, "Известия" и другие.