Власти Украины включили Nestle в список «международных спонсоров войны»

Представители Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) обвинили швейцарскую корпорацию Nestle, крупнейшего в мире производителя продуктов питания, в участии в "международном спонсорстве конфликта". Это заявление было сделано агентством Bloomberg, ссылаясь на НАПК.

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По словам представителей НАПК, они выразили озабоченность тем фактом, что Nestle продолжает выпускать и продавать свою продукцию на российском рынке и уплачивать налоги в местный федеральный бюджет с момента начала вооруженных конфликтов на востоке Украины. Это ставит Nestle в списке "международных спонсоров конфликта", наряду с другими крупными компаниями, такими как Mondelez International, PepsiCo и Unilever.

Представители НАПК уточнили, что хотя подобные действия Nestle могут повредить репутации компании, они не повлекут за собой юридические последствия. Несмотря на заявления о поддержке Украины, компания продолжает продавать ряд своих продуктов на российском рынке, включая мороженое и бульонные кубики (Maggi). Это происходит даже после заявления Nestle о прекращении инвестиций в российский бизнес и продаже большей части своей продукции в стране, включая популярные бренды, такие как KitKat и Nesquik.

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Интересно отметить, что в начале июля 2023 года НАПК также включило британскую компанию Unilever, производителя продуктов и бытовой химии, в список "международных спонсоров конфликта". Это решение было вызвано фактическим отказом фирмы покинуть российский рынок, несмотря на обещания приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в страну.