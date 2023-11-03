Захарова призвала МОК восстановить российских спортсменов в правах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России, Мария Захарова, прокомментировала введение санкций против спортсменов из России и Белоруссии. Её мнение было представлено агентством ТАСС.

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Захарова призвала Международный олимпийский комитет (МОК) вернуть права атлетов из России и Белоруссии и позволить им участвовать в мировых соревнованиях. "Россия настаивает на отказе от двойных стандартов со стороны МОК", - заявила она.

1 ноября МОК выразил свою позицию относительно конфликта между Израилем и Палестиной, отметив, что спортсмены не должны нести ответственность за действия своих правительств. Эта информация была представлена представителем организации NRK с ссылкой на DPA.

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28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в статусе нейтральных белорусских и российских спортсменов, которые не поддерживали вооруженные действия на Украине. В то же время, атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или правоохранительными органами своих стран, рекомендовалось исключить из участия в соревнованиях.