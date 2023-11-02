В Израиле захотели выпустить лидеров ХАМАС из Газы в обмен на пленников

Израиль рассматривает возможность разрешения высшим лидерам палестинской радикальной группировки ХАМАС покинуть сектор Газа в обмен на освобождение пленников. Информацию об этом приводит агентство РИА Новости, ссылаясь на публикацию в газете Yedioth Ahronoth (YA).

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По данным израильского источника, обсуждается вариант позволить членам военного крыла ХАМАС, включая его высокопоставленных представителей, покинуть сектор Газа при условии гарантированного сохранения их жизней в обмен на освобождение всех пленников.

Израиль признает, что ликвидация военных сил и инфраструктуры ХАМАС может потребовать годы усилий и вызвать значительные человеческие и материальные потери. В связи с этим возникает неотложная необходимость в рассмотрении альтернативных путей решения текущей конфронтации, как сообщает YA.

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Ранее президент США Джо Байден призвал Израиль и руководство ХАМАС временно приостановить боевые действия, с целью предоставить возможность освободить пленников, находящихся в заложниках у боевиков в секторе Газа.