В Кремле заявили о дефиците идей на Западе

Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, заявил о том, что страны Запада продолжают столкновение с нехваткой собственных стратегий, несмотря на этот факт, санкционное давление на Россию сохраняется. Эту информацию доложил ТАСС.

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Песков подчеркнул, что Запад осознает негативное воздействие санкций на страны, их вводящие. Он отметил: "И в США, и в Евросоюзе наметились трудности с созданием новых санкционных мер, но мы не рассчитываем на смягчение политики давления. Санкционные меры будут продолжать применяться, и будут попытки усилить их воздействие".

Представитель Кремля подчеркнул важность адаптации российской экономики к изменяющимся условиям и поиска выгодных решений. "Мы также стараемся извлечь пользу из текущей ситуации", - подытожил Песков.

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Ранее он отмечал, что страны Запада ведут "квази-войну" против России, включая экономическое давление. Однако Россия продолжает оставаться открытой для иностранных компаний и стремится создать комфортные условия для их деятельности.