Кремль поддержал главу Дагестана после слов о наказании участников беспорядков

Кремль подтверждает поддержку главы Дагестана, Сергея Меликова, который заявил о неизбежном наказании участников беспорядков в регионе. Эти слова были подтверждены пресс-секретарем президента России, Дмитрием Песковым, в беседе с агентством РИА Новости.

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"Это важная функция регионального руководства. Глава региона взял на себя ответственность за восстановление порядка после произошедшего инцидента", - пояснил Песков.

На вопрос о том, поддерживает ли Кремль главу региона, Песков ответил: "Безусловно".

Ранее Сергей Меликов доложил президенту России, Владимиру Путину, о мерах наказания в отношении участников беспорядков, произошедших в аэропорту Махачкалы. "Будут привлечены к ответственности те, кто совершил соответствующие правонарушения, будь то уголовные или административные. Я доложил об этом Владимиру Владимировичу", - подчеркнул Меликов.

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В пятницу, 29 октября, несколько сотен жителей Дагестана ворвались в аэропорт Махачкалы, где приземлился рейс из Тель-Авива. Протестующие требовали выдворить евреев, прибывших из Израиля. Позднее Министерство здравоохранения Дагестана объявило о 20 пострадавших, включая гражданских лиц и сотрудников полиции.