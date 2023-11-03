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Кремль подтверждает поддержку главы Дагестана, Сергея Меликова, который заявил о неизбежном наказании участников беспорядков в регионе. Эти слова были подтверждены пресс-секретарем президента России, Дмитрием Песковым, в беседе с агентством РИА Новости.
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"Это важная функция регионального руководства. Глава региона взял на себя ответственность за восстановление порядка после произошедшего инцидента", - пояснил Песков.
На вопрос о том, поддерживает ли Кремль главу региона, Песков ответил: "Безусловно".
Ранее Сергей Меликов доложил президенту России, Владимиру Путину, о мерах наказания в отношении участников беспорядков, произошедших в аэропорту Махачкалы. "Будут привлечены к ответственности те, кто совершил соответствующие правонарушения, будь то уголовные или административные. Я доложил об этом Владимиру Владимировичу", - подчеркнул Меликов.
В пятницу, 29 октября, несколько сотен жителей Дагестана ворвались в аэропорт Махачкалы, где приземлился рейс из Тель-Авива. Протестующие требовали выдворить евреев, прибывших из Израиля. Позднее Министерство здравоохранения Дагестана объявило о 20 пострадавших, включая гражданских лиц и сотрудников полиции.