Захарова увидела «бандеровский почерк» в беспорядках в аэропорту Махачкалы

В Махачкале разразилась ситуация, напоминающая «бандеровский почерк», согласно заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой, высказанному на брифинге для ТАСС.

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Мария Захарова выразила мнение, что события, произошедшие в местном аэропорту, могут быть следствием активности украинских спецслужб, направленной на создание нестабильности в России и заставление мирного населения чувствовать тревогу.

Вечером 29 октября сотни жителей Дагестана ворвались в аэропорт Уйташ в Махачкале, при этом поддерживая лозунги и флаги Палестины, блокируя вход в аэропорт в ожидании прибытия рейса из Тель-Авива. Во время инцидента толпа проводила обыски и попытки выявления людей, прилетевших в регион из Израиля. По последним данным, 20 человек пострадали.

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Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что участники беспорядков, чьи действия противоречат закону, будут привлечены к ответственности.