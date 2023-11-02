На Украине выявили схему вывоза уклонистов за рубеж на машинах скорой помощи

В ходе совместной операции Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной полиции была раскрыта хитрая схема незаконного вывоза призывников за рубеж, используя машины скорой помощи с включенными сиренами и маячками. Об этом событии сообщила Служба безопасности Украины в своем официальном Telegram-канале.

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По данным СБУ, за определенную сумму, приближающуюся к $5000, уклонявшихся от воинской службы доставляли к границе и оставляли там. Использование автомобилей со включенными сиренами и маячками позволяло им проезжать через блокпосты без остановки.

После пересечения украинской границы, уклонявшихся встречал еще один участник схемы, который оказывал им помощь в перемещении на территорию другого государства.

Эффективная операция правоохранительных органов завершилась задержанием двух уклонившихся и их организатора.

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Ранее на Украине была раскрыта подобная схема, в которой участвовали сотрудники военкоматов Киева и нескольких областей страны. За оказание услуг по нелегальному вывозу молодых людей в другие страны мошенники требовали суммы от $6000 до $10 000 с каждого человека.