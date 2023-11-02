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Глава Севастополя Развожаев предупредил горожан об уничтожении авиабомб
Жителей Севастополя предупредили об уничтожении авиабомб

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В Севастополе 2 ноября сотрудники МЧС выйдут на масштабное задание: обезвредить три авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Работы, запланированные на промежуток с 12:00 до 14:00, получили одобрение главы города, Михаила Развожаева, который раскрыл детали операции в своем Telegram-канале.

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Инцидентные авиационные боеприпасы ФАБ-100 и ФАБ-50 были обнаружены в окрестностях бухты Гильзовая. Развожаев отметил, что взрыватели бомб оказались серьезно повреждены, поэтому специалисты будут проводить их обезвреживание на месте.

Помимо этого, на полигоне в районе Кара-Кобы, с 13:00 до 17:00, запланирована операция по уничтожению более 1200 боеприпасов, также связанных с Великой Отечественной войной. Они были подняты со дна бухты Гильзовая для безопасного уничтожения.

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Напомним, что ранее губернатор Севастополя сообщал о плановых стрельбах в одной из воинских частей на Северной стороне города.

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