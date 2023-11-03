Папа Римский назвал виновников наступления темных времен

Военный комплекс обвинен в разжигании конфликтов и приходе тяжелых времен, заявил Папа Римский Франциск в эксклюзивном интервью для RAI.

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Глава католической церкви считает, что мир сейчас находится в состоянии войны, и он указывает на прибыльную военную индустрию как на одну из основных причин этой напряженной ситуации. "Времена очень темные. Нам не дано даже мгновение ясности, и я смею добавить, это лишнее поражение в самый темный час", - сказал Папа.

Папа Римский также призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию, подчеркивая, что диалог должен стать путем разрешения конфликта. "Война - это поражение. Я смотрю на это как на еще одно поражение. Два народа, предназначенных для соседства. Мудрое решение - два народа, два государства. Соглашение Осло предусматривает два ограниченных государства и особый статус Иерусалима", - заявил Папа.

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Ранее глава католической церкви призвал радикальное палестинское движение ХАМАС освободить израильских пленников и обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.