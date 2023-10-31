Австрия подготовилась к возможному прекращению транзита газа через Украину

Австрийская компания OMV активно подготавливается к ситуации, когда транзит российского газа через Украину может быть приостановлен. Глава компании, Альфред Штерн, сообщил, что OMV нашла альтернативные маршруты, способные полностью заменить российский газ.

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Несмотря на продолжение получения газа от "Газпрома" в соответствии с действующим контрактом, OMV приняла меры, забронировав логистические мощности из-за возможного прекращения транзита через украинский трубопровод. Альфред Штерн подчеркнул важность диверсификации и гибкости в поставках газа и отметил, что компания готова выполнять свои обязательства, получая газ из нероссийских источников с предварительно зарезервированными трубопроводными мощностями.

OMV заключила два соглашения с "Газпромом" на поставку газа, включая германский контракт, который не подлежит обновлению с середины 2022 года. Австрийский контракт предусматривает поставки через Украину и будет действовать до 2040 года. Кроме того, компания заключила долгосрочные контракты с Equinor и BP, а также договор на закупку сжиженного природного газа (СПГ) у Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Важно отметить, что Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа через свою территорию в Европу, срок действия которого истекает в конце 2024 года. Глава "Нафтогаза" Украины, Алексей Чернышев, подчеркнул, что поставки газа в Европу осуществляются исключительно с целью поддержки европейских партнеров.

В свете этих событий в Германии отметили возможное исключение запуска недавно завершенного "Северного потока-2", указав на сомнения в надежности России как поставщика энергоресурсов.

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