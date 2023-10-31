Стало известно о попытках Байдена склонить Конгресс к помощи Украине и Израилю

Ключевые фигуры американской внешней политики, Госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, примут участие в заслушивании перед Сенатом США, нацеленном на обсуждение предоставления финансовой поддержки в размере 105 миллиардов долларов для поддержания военной мощи Украины и Израиля. Об этом информирует авторитетное издание The Washington Post (WP).

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Известно, что Энтони Блинкен и Ллойд Остин выступят в поддержку выделения средств из специального фонда с целью убедить членов Конгресса, включая республиканцев, поддержать бюджет для оказания помощи Украине и поставок для Армии обороны Израиля в рамках одного законопроекта.

Эти слушания рассматриваются как один из первых публичных индикаторов поддержки президентом Байденом его внешнеполитической стратегии по Украине, которая предполагает выделение 61 миллиарда долларов с надеждой, что не потребуется дополнительных запросов до выборов 2024 года.

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Представитель администрации Белого дома, Карин Жан-Пьер, ранее выразила недовольство по поводу реакции республиканцев из Палаты представителей на запросы о помощи Украине и Израилю, считая, что они политизируют национальную безопасность США.