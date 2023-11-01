Госдума одобрила законопроект о наказании добровольцев за порчу оружия и техники

Во вторник, 31 октября, Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение ответственности для добровольцев за повреждение вооружения и военной техники. Об этом сообщает ТАСС.

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Инициатива была вынесена на рассмотрение депутатами Государственной Думы под председательством Андрея Картаполова, руководителя комитета по обороне. По сути, предлагается внести изменения в закон "О материальной ответственности военнослужащих".

Согласно предложению, россияне, вступившие в добровольческие формирования и участвующие в боевых действиях, будут нести материальную ответственность за ущерб, нанесенный вооружению, военной технике и военному имуществу как по неосторожности, так и намеренно.

В пояснительной записке к законопроекту авторы отметили, что добровольцы, участвующие в боевых действиях наравне с военнослужащими и получающие соответствующее снаряжение, ранее не несли материальной ответственности за его повреждение.

Следует отметить, что в существующем законодательстве России предусмотрены наказания для военнослужащих за повреждение вооружения и техники, и данный законопроект расширяет ответственность на добровольцев.

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Кроме того, в октябре этого года Госдума одобрила законопроект об уголовном наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Согласно новым поправкам, за распространение фейковых сведений об этих добровольцах могут быть назначены штрафы в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, исправительные работы продолжительностью до года и даже принудительное отбывание наказания до трех лет в случае серьезных последствий.