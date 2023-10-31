Израиль допустил помощь Катара на военную подготовку ХАМАС

Катар готов оказать крупную финансовую поддержку движению ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, ссылаясь на информацию, представленную агентством Bloomberg. По его словам, Катар может направить средства в сотнях миллионов долларов на Газу, что потенциально может быть использовано ХАМАС для укрепления своей военной мощи.

реклама

В то время как Нетаньяху и его правительство добились успеха в подавлении многочисленных протестов, связанных с изменениями в судебной системе, последние события в регионе, включая конфликт с ХАМАС, подорвали его популярность и шансы на удержание власти.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По данным Министерства иностранных дел России, США поддерживают контакты с руководством ХАМАС через посредничество Катара. Отмечается, что переговоры, в том числе о вопросах освобождения пленников, продвигаются вперед, хотя остаются серьезные препятствия.