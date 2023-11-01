У Коломойского окончательно забрали аэропорт

Верховный суд Украины закончил многолетний спор о собственности над аэропортом Днепра, который ранее находился под контролем компании, связанной с олигархом Игорем Коломойским. Решение суда подтверждает передачу аэропорта под управление государства. Адвокат Елена Доненко, представлявшая интересы местных властей, сообщила об этом в социальной сети Facebook.

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Согласно Доненко, Верховный суд принял окончательное решение в пользу государственного контроля над аэропортом Днепра, подтверждая решения предыдущих судебных инстанций. Ранее сообщалось, что судья Высшего антикоррупционного суда Украины Олег Ткаченко отказался рассматривать ходатайство Национального антикоррупционного бюро о замораживании активов Игоря Коломойского.

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