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Константинов: Крым направит деньги с продажи квартиры Зеленского на нужды СВО
В Крыму раскрыли цели на средства от продажи квартиры Зеленского

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В рамках открытого аукциона, состоявшегося 30 октября, была продана квартира, принадлежавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому и его семье, на полуострове Крым в поселке Ливадия. Победителем стала Ольга Липовецкая, которая приобрела недвижимость за 44,3 миллиона рублей, перевысив начальную стоимость на 20 миллионов рублей.

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Глава парламента Крыма, Владимир Константинов, предоставил информацию о целях использования средств, полученных от продажи квартиры Зеленских. Согласно его словам, эти средства будут направлены на поддержку специальной военной операции России на Украине и оказание помощи ее участникам и их семьям. Константинов подчеркнул, что национализация и последующая продажа недвижимости стали символическим актом для крымчан, желающих разорвать связь политика с полуостровом.

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