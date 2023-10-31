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NataVd
«РИА Новости»: истребитель Су-57 оснастили крылатой ракетой большой дальности
Специалисты подчеркивают, что новая ракета обеспечивает впечатляющую дальность действия, которая сравнима с ракетами, используемыми на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160

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Согласно информации, полученной от достоверного источника, российский многорольный истребитель Су-57 был обновлен с внедрением крылатой ракеты большой дальности (КРБД), размещенной внутри фюзеляжа. Это важное усовершенствование, которое отмечено в новостях РИА Новости, делает этот боевой самолет еще более мощным.

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Специалисты подчеркивают, что новая ракета обеспечивает впечатляющую дальность действия, которая сравнима с ракетами, используемыми на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160. И это произошло при уменьшении размеров ракеты, что стало возможным благодаря совершенствованию ее складного крыла, внутренней компоновки и использованию передового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя.

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Эти инновации делают Су-57 еще более эффективным в воздушных операциях. Кроме того, директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО), Юрий Кнутов, подчеркнул, что истребитель успешно выполнял специальные военные операции и способен нести разнообразное вооружение, включая крылатые ракеты и управляемые бомбы, что делает его важным элементом национальной обороны в современном военном контексте.

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