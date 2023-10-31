Россиянам предрекли удорожание тарифов из-за роста расходов операторов на 4G

По данным газеты "Известия", в ближайшем будущем сотовые операторы могут столкнуться с резким увеличением платы за использование радиочастотного сектора. Это изменение может быть весьма значительным, удвоив текущие тарифы.

реклама

Источники утверждают, что такой рост произойдет, если Министерство цифровой промышленности и связи одобрит новый метод расчета этой платы. На данный момент операторы существенно снижают расходы на использование частот для 4G (LTE), рассматривая эту технологию как перспективную. Однако утрата этого статуса может вызвать десятикратное увеличение затрат.

В свете этих изменений, аналитики прогнозируют небольшое увеличение тарифов на мобильную связь. Согласно мнению Константина Анкилова, генерального директора компании "ТМТ Консалтинг", это увеличение связано с снижением прибыльности операторов и необходимостью компенсации растущих издержек.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее "Известия" сообщали о возможном повышении тарифов на интернет в России на 10-15 процентов в 2024 году. Основной причиной этого роста, по мнению экспертов, является увеличение расходов, в первую очередь, на приобретение оборудования. Кроме того, специалисты указывают на рост операционных расходов, арендной платы, а также сложности в привлечении квалифицированных специалистов и проведении международных платежей и логистики.