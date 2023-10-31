Путин обратился к Шойгу с просьбой доложить о текущей обстановке в районе специальной военной операции и поделиться результатами недавней поездки в Китай

На сайте Кремля появились данные о том, что президент России, Владимир Путин, обратился к главе Министерства Обороны Сергею Шойгу с просьбой доложить о текущей обстановке в районе специальной военной операции и поделиться результатами недавней поездки в Китай. Эти слова были произнесены главой государства в ходе совещания с участием членов Совета Безопасности, членов правительства и руководителей силовых структур.

реклама

Согласно информации, министр обороны, Сергей Шойгу, вернулся из зарубежной командировки и представит доклад о результатах своей миссии, а также обстановке в рамках специальной военной операции.

Ранее, когда анализировались потери Вооруженных сил Украины в период контрнаступления, было заявлено, что противник потерял более 90 тысяч военнослужащих, несмотря на отсутствие значительных успехов. С начала июня наши вооруженные силы уничтожили почти 1 900 бронированных машин разных типов и около 600 танков.

Кроме того, ранее министр обороны сообщил о внедрении новых систем противовоздушной обороны в районе спецоперации, что позволило сбить 24 украинских самолета и вертолета всего за последние пять дней.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



