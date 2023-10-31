Российские ТОС поразили опорные пункты ВСУ

Под эгидой пресс-центра группировки "Запад" передана информация об успешно проведенной операции российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) в районе Ивановки, на купянском направлении. Удары ТОС нанесли уверенный ущерб опорным пунктам и укрытиям Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности, 32-й механизированной бригаде в Купянске. Также в ходе операции истребители-бомбардировщики Су-34 взяли на себя ответственность за поражение скоплений военнослужащих 25-й воздушно-десантной, 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ, охватив различные районы, включая Песчаное, Загоруйковку, Берестовое и Степовую Новоселовку.

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По оценкам начальника пресс-центра Сергея Зыбинского, общие потери ВСУ на данном участке конфликта достигли до 90 военнослужащих, двух танков Т-64, трех боевых машин пехоты, двух автомобилей и двух беспилотных летательных аппаратов (дронов).

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Ранее, пресс-центр группировки "Запад" сообщал о потерях ВСУ, превышающих 200 военных на купянском направлении, включая тяжелую военную технику и бронетранспортеры. Эти операции продолжают способствовать достижению стратегических целей группировки "Запад".