Названа стоимость компании X Илона Маска

Компания X, ранее известная как Twitter и принадлежащая известному американскому бизнесмену Илону Маску, оценивается впечатляющей суммой в 19 миллиардов долларов. Этот вывод сделал журнал Fortune, ссылаясь на информированные источники.

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Оценка стоимости компании базируется на амбициозном плане акционерного вознаграждения для ее сотрудников. "Компания X, ранее известная как Twitter, теперь оценивается в 19 миллиардов долларов согласно плану акционерного вознаграждения для ее персонала", - гласит сообщение.

Общая стоимость определяется на основе ценности одной акции, выделяемой для каждого сотрудника. Компания предоставляет своим сотрудникам акции с ограниченным правом отчуждения в качестве вознаграждения. Стоимость одной акции составляет внушительные 45 долларов.

По данным издания, в марте текущего года компания X предложила своим сотрудникам акции общей стоимостью в впечатляющие 20 миллиардов долларов.

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Ранее портал Business Insider сообщил о планах Илона Маска преобразовать компанию X в сайт знакомств и, возможно, даже цифровой банк.