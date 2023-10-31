Постпред Израиля в ООН надел желтую звезду времен холокоста в осуждение ХАМАС

Постоянный представитель Израиля при ООН, Гилад Эрдан, в знак протеста против деятельности радикального палестинского движения ХАМАС, принял необычное решение. Он и его дипломатический корпус решили надеть желтые звезды, аналогичные тем, которые во времена холокоста были наложены на евреев в нацистской Германии.

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Этот символический жест стал ярким напоминанием о необходимости осудить активности ХАМАС и требовать освобождения из плена сотен израильских граждан. Г-н Эрдан подчеркнул, что некоторые страны забывают уроки истории и заблудились относительно ценности Организации Объединенных Наций. В его словах, "молчание перед злом" стало недопустимым.

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Символ желтой звезды теперь становится источником гордости и непреклонного напоминания о решимости еврейского народа встать на защиту своих интересов и собственной безопасности. Представитель Израиля заключил, что они будут носить этот символ до тех пор, пока не услышат категорическое осуждение зверств ХАМАС и требование немедленного освобождения пленников. Ранее Израиль выразил свое недовольство принятием резолюции Генассамблеей ООН относительно палестино-израильского конфликта. По словам г-на Эрдана, данной организации осталась лишь тень легитимности и актуальности. Он напомнил, что Израиль пережил "крупнейшую резню со времен холокоста" и не может лишиться права на собственную оборону.