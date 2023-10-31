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Bloomberg: мирный саммит Зеленского на Мальте закончился провалом из-за Израиля
Стало известно о провале мирного саммита Зеленского на Мальте

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На минувшем уикенде мирный саммит на Мальте пролетел мимо интересов стран Глобального Юга, оставив Украину за бортом. Как сообщает агентство Bloomberg, фокус международного внимания был переключен на Палестино-Израильский конфликт, и старания Киева в поиске союзников для поддержки мирной формулы остались без ответа.

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Согласно агентству, даже усилия президента Украины Владимира Зеленского не смогли привлечь внимание Глобального Юга. "Украина стремилась найти союзников среди стран Глобального Юга для продвижения своего мирного плана, но эти усилия были перекрыты растущей озабоченностью по поводу Израиля и ХАМАСа", - отметил автор.

Интересно, что на саммите некоторые участники потребовали вовлечения российской делегации в переговорный процесс по урегулированию конфликта. Анонимные делегаты выразили надежду на скорое участие России в мирных переговорах. Один из участников конференции также подчеркнул, что время начала мирных переговоров будет зависеть от исхода президентских выборов в США.

Согласно предыдущей информации, США приняли решение передать Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые изначально были обещаны Украине.

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Эти события проливают свет на глобальные изменения и их влияние на ситуацию в Украине и регионе в целом.

#новости
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