В России объяснили удар по судоремонтному заводу в Одессе

Ведущие эксперты сферы обороны разъяснили мотивы удара, нанесенного по судоремонтному заводу в Одессе. По их словам, данное военное действие было оправдано, несмотря на гражданский статус объекта. Эксперты отмечают, что этот завод использовался для военных целей, и это подтверждено данными российской разведки.

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Особое внимание эксперты обратили на возможное наличие боеприпасов и беспилотников на территории завода. Из-за серьезных повреждений инфраструктуры восстановление завода кажется нецелесообразным, а складские помещения, вероятно, использовались для хранения важного военного имущества.

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Ранее сообщалось о взрывах в Одесской области, приведших к повреждению техники. Это событие ставит под вопрос будущее Черноморского пароходства и поднимает вопросы о возможном использовании заводских складов в важных военных операциях.