В ООН назвали число погибших в секторе Газа женщин и детей

В ходе трехнедельной эскалации палестино-израильского конфликта в Секторе Газа ужасающая статистика: около 70% погибших – женщины и дети. Эту страшную цифру обнародовал генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

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По его данным, за это время жертвами конфликта стали почти 3,2 тысячи детей. И, что еще более ошеломляюще, под обстрелы попадают даже священные места, включая церкви, мечети и больницы. Лаззарини не оставил места для сомнения: "Эти потери – это не просто коллатеральный ущерб. Слишком много людей погибло, их не пощадили, ибо они искали убежище. Это коллективное наказание".

Представитель ООН также выразил тревогу за мирное население Сектора Газа, которое стало пленником войны, в которой оно не участвовало. Люди ощущают, что весь мир неверно ассоциирует их с радикальным движением ХАМАС.

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Армия Израиля, в свою очередь, объявила о направлении дополнительных войск в Сектор Газа, и масштабы наземной операции продолжают расширяться, углубляя эту чрезвычайно напряженную ситуацию.