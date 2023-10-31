Экс-разведчик утверждает, что у Киева изначально не было реальных шансов на победу и что СМИ сейчас стараются "защитить своего политического хозяина"

Бывший агент Вооруженных сил США, Скотт Риттер, в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong, раскрыл детали скрытого указания, предоставленного западными СМИ в контексте событий на Украине. Он утверждает, что западные СМИ получили задачу подготовить общественность к возможному неудачному исходу действий Вооруженных сил Украины и представить это так, чтобы сместить вину с Запада. Риттер отметил: "СМИ намерены придумывать любые объяснения неудач, но ни одно из них не будет связано с некомпетентностью Запада".

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Экс-разведчик также утверждает, что у Киева изначально не было реальных шансов на победу в конфликте с Москвой и что СМИ сейчас стараются "защитить своего политического хозяина". Ранее Риттер также оценил российские дроны "Ланцет" как серьезную угрозу для украинских военных.