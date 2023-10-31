Израиль пригрозил заблокировать поставки гумпомощи в Газу

В кабинете премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поступила угроза блокировки поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, если будет подтверждено, что эту помощь получают члены организации ХАМАС, сообщает ТАСС.

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Продукты питания и лекарства доставляются через Египет, проходят обязательную проверку и контроль со стороны сотрудников израильских служб безопасности. Эти поставки предназначены исключительно для мирного населения, как говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что в случае выявления факта передачи гуманитарных грузов радикальной группировке ХАМАС, Израиль вынужден будет приостановить их поставки.

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Ранее премьер-министр Нетаньяху выразил важность ведения борьбы Израиля против ХАМАС и подчеркнул готовность своей страны продолжать борьбу.