В США назвали новые регионы России русскоговорящими

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами, выразил свою позицию относительно обстановки в новых регионах России, присоединившихся к стране в 2022 году. Видеозапись его выступления была опубликована в социальной сети "Х".

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Рамасвами подчеркнул, что эти новые регионы в России являются русскоязычными и жители этих территорий не считают себя частью Украины. Большинство людей, проживающих там, десятилетиями не имели своих представителей в украинском парламенте.

По словам политика, события на Украине оказались неожиданными для американцев, так как они не учли запрет 11 оппозиционных партий в Украине и слияние всех СМИ в стране в единую структуру под контролем украинских властей. Рамасвами также выразил обеспокоенность враждебной политикой, ведомой украинскими властями, особенно в отношении христиан.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал обещание о возможности присоединения дополнительных регионов к России. Он заявил, что специальная военная операция будет продолжаться до полного освобождения исконно русских территорий от нацистского режима.

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