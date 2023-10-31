"Половинчатые обтекаемые призывы" больше не имеют смысла. Главной задачей сейчас становится остановка конфликта и его урегулирование в политической и дипломатической плоскостях

На Ближнем Востоке прервалось ограничение активных боевых действий, и гуманитарные приостановки стали малоэффективными. Эту позицию высказал Василий Небензя, официальный представитель России при ООН, согласно сообщению ТАСС.

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С усилением военной активности гуманитарная помощь столкнулась с серьезными трудностями. Василий Небензя подчеркнул, что "половинчатые обтекаемые призывы" и перерывы в боевых действиях больше не имеют смысла. Главной задачей сейчас становится остановка пролития крови.

Он также подчеркнул, что необходимо минимизировать страдания среди мирного населения и перенаправить урегулирование конфликта в политическую и дипломатическую плоскости.

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21 октября Египет открыл пункт "Рафах" для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа. Сразу после открытия пункта в Газу начали поступать первые грузовики с гуманитарной помощью, предназначенной для жителей анклава.