На Украине анонсировали «смарт-мобилизацию»

Министр цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров, объявил о запуске инновационной программы под названием "смарт-мобилизация". Новость об этом появилась в Telegram-канале "Страна.ua".

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Суть инициативы заключается в том, что будущим призывникам будет предоставлена возможность выбирать область специализации, в которой они готовы служить. Например, первым шагом будет пилотный проект для операторов дронов, который, по словам Федорова, стартует уже "через месяц-два".

Михаил Федоров подчеркнул, что этот проект позволит каждому призывнику решить, стать ли оператором дронов или, возможно, выбрать другую специализацию, связанную с управлением дронами.

В перспективе у призывников будет выбор не только между операторами дронов, но и другими профессиональными направлениями, такими как сапер, водитель и другие. Министр утверждает, что найдутся люди, готовые занять разнообразные должности.

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Однако ранее полковник в отставке Юрий Кнутов, военный эксперт и директор Музея войск ПВО, выразил обеспокоенность в связи с мобилизационными мероприятиями в Украине. По его мнению, страна приближается к критической ситуации, так как в Киеве почти исчерпан ресурс для вербовки новых солдат в Вооруженные силы Украины.