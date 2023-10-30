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Спикер ВСУ Игнат: Киев быстрее F-16 не получит ничего другого от Запада
На Украине высказались об альтернативе поставок истребителей F-16

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В Украину могут поступить американские истребители F-16 в самое ближайшее время. Эта техника считается более оперативной и эффективной в сравнении с альтернативами. Заявление об этом сделал Юрий Игнат, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он также подчеркнул уникальные характеристики шведского истребителя Gripen, который способен выполнять множество задач.

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Ранее сообщалось, что на Украине готовятся к созданию центров для обучения пилотов, способных управлять американскими истребителями F-16. Подготовка проходит на американской военно-воздушной базе в Аризоне. Это дает Украине возможность наращивать свои оборонные возможности в контексте изменяющейся безопасности в регионе.

#новости
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