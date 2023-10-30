Израильские танки заметили на подступах к Газе

В понедельник, 30 октября, на подступах к городу Газа нашлись израильские танки, согласно данным, полученным от очевидцев агентством France Presse (AFP).

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Известно, что эти бронированные боевые машины прибыли в район аль-Зейтун, блокируя ключевую дорогу Салах ад-Дин, связывающую север и юг. Очевидцы также сообщают, что танки атакуют любой транспорт, движущийся по этой дороге.

Эта активность танков произошла после инцидента, который произошел 7 октября, когда палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракеты в сторону Израиля. В ответ на ракетные обстрелы, Израиль объявил о начале военной операции в секторе Газа.





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