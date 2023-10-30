Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Израильские танки перерезали ключевую дорогу Салах ад-Дин в секторе Газа
Израильские танки заметили на подступах к Газе

реклама

В понедельник, 30 октября, на подступах к городу Газа нашлись израильские танки, согласно данным, полученным от очевидцев агентством France Presse (AFP).

реклама

Известно, что эти бронированные боевые машины прибыли в район аль-Зейтун, блокируя ключевую дорогу Салах ад-Дин, связывающую север и юг. Очевидцы также сообщают, что танки атакуют любой транспорт, движущийся по этой дороге.

Эта активность танков произошла после инцидента, который произошел 7 октября, когда палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракеты в сторону Израиля. В ответ на ракетные обстрелы, Израиль объявил о начале военной операции в секторе Газа.


рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На Украине анонсировали смарт-мобилизацию с выбором места службы
1000 кошек спасены от забоя для нелегальной торговли мясом в Китае
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
1
В России создали технологию, позволяющую одновременно контролировать до 500 000 дронов
+
Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
10
Blue Origin представила макет прототипа лунного корабля Blue Moon
+
Stars and Stripes: идущий к Израилю авианосец США заметили в Средиземном море
2
В современных играх бюджетная Radeon RX 6400 начинает обходить GeForce GTX 1080 Ti более, чем на 70%
21
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
5
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
3
ОДК-Климов (Ростех) изготовит двигатели ВК-650В для испытаний Ansat
+
Ещё один авианосец США вошел в Средиземное море и направляется к берегам Израиля
+
19fortyfive: ВСУ оказались в тупике разочарований и больших потерь, но ещё имеют надежду на прорыв
+
Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
1
Окончательные характеристики камеры Galaxy S24 Ultra демонстрируют изменения, внесенные Samsung
2
ТГ-канал "Русская весна": Падение Авдеевки не за горами и ВСУ морально готовятся к этому
4
GTA 6 получит инновационную систему анимаций, затрагивающую весь игровой мир, в том числе NPC
1
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
16
ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две БМП Bradley на запорожском направлении
+
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
Radeon RX 6600 XT — лидер среди новых видеокарт по соотношению цена / производительность
9

Популярные статьи

Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
8
Учимся выводить деньги с кошелька Steam
6
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
22
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
74
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
22
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
139
О прообразе американского самолёта-разведчика SR-71, спроектированный в СССР
3
Аномальная жара, вызванная глобальным потеплением, сделает Землю слишком жаркой для человека
16
Мои впечатления от посещения Fan Fest 23
9

Сейчас обсуждают

miguel99
19:56
Ну вот китайцы и сделали мобильный чип, который быстрее европейского.... Ждём, когда Longsoon перегонит i9 и райзены......
Dimensity 9300 опередил Snapdragon 8 Gen 3 в бенчмарке AnTuTu
typym6ek
19:34
Кто-то ещё пользуется этой помойкой как МТС?
МТС отказывается выполнять предписание ФАС об отмене взимания платы за раздачу интернет-трафика
OldBrave
19:32
Автор лукавит, вводит читателей в заблуждение. Стоимость переработки нефти и других накладных расходов следует рассчитывать из стоимости добычи самой нефти, как сейчас и делается, а не из мифической с...
Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
ШАХтёр
19:29
Это война, без потерь невозможно. Только в Украине павших хоронят, как героев, а в России иначе. Могилы "героев" Вегнера уже не никому не нужны.
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Бот_Пригожина_03081
19:27
Границы по состоянию на 1945 год пусть признают. Крым и новые территории - это было в прошлом году. Теперь требования стали жёстче.
Экономист Сакс: США должны признать Крым и новые территории России
ШАХтёр
19:25
Так ведь смерть и страдания людей доставляют невероятную эйфорию и экстаз большинству одураченных россиян, особенно тем, кто зол на свою жалкую ничтожную жизнь в России.
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Izi Free
19:22
А что такое жен 2 второе поколение а рт это рт ядра или кое что другое
AMD Radeon RX 7900 GRE появилась в европейской рознице спустя три месяца после начала продаж в Китае
Евгений Копысов
19:21
Производительность выше чем вкиберпанк, о чем вообще речь?? Отличная оптимизация
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает 0 FPS на минималках
Гвоздь
19:19
для тебя это не важно
Центробанк РФ: количество россиян с кредитами увеличилось на 2 миллиона
VladTag
19:17
https://coub.com/view/340ail
Глава Дагестана предложил участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы «отмыться от позора» в зоне СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем