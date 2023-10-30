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Французские власти готовятся к депортации 39 российских граждан, подозреваемых в связях с радикальным исламизмом. Этот шаг требует согласия России, подтвержденного главой Министерства внутренних дел Франции, Жеральдом Дарманеном, в беседе с РИА Новости.
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"Мы тщательно отслеживаем 39 россиян, подозреваемых в радикализации, и на прошлой неделе представили этот список российским властям", - сообщил глава МВД Франции.
Он также подчеркнул, что Россия уже ответила и подтвердила гражданство указанных лиц.
Ранее Министерство внутренних дел Франции запретило проведение акций в поддержку Палестины, опасаясь, что они могут нарушить общественный порядок.