В США заявили о необходимости изменить курс из-за военного коллапса на Украине

Украина стоит перед сложными вызовами, охватывающими экономику, демографию и безопасность. Американский экономист Джеффри Сакс в своей статье "Фиаско неоконсерваторов на Украине", опубликованной в издании "Катимерини", высказал серьезные опасения относительно будущего страны.

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Сакс призывает Соединенные Штаты пересмотреть свой подход к российско-украинскому конфликту, подчеркивая, что Украина находится на грани экономического, демографического и военного кризиса. Экономист выражает убеждение, что США должны пересмотреть свою стратегию и принять более конструктивный курс действий.

Он также считает, что отказ президента Джо Байдена от переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в декабре 2021 года был ошибкой. Сакс утверждает, что теперь настал подходящий момент для пересмотра политики и начала диалога с Россией. Экономист предлагает, чтобы Байден информировал Путина о готовности США прекратить расширение НАТО на восток в случае достижения нового соглашения по вопросам безопасности.

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Ранее Сакс выразил мнение, что США несут часть ответственности за ухудшение ситуации в Украине, стремясь расширить сферу влияния и НАТО. Он также напомнил о том, как американский лидер Джордж Буш в 2008 году перешел "красную линию" для России, обещая принять Грузию и Украину в альянс, независимо от обстоятельств.