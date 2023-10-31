Стало известно о ходе переговоров Израиля и ХАМАС по освобождению пленников

Израиль и радикальная исламистская группировка ХАМАС продолжают интенсивные переговоры в целях освобождения пленных, удерживаемых в секторе Газа. Эти усилия происходят на фоне расширения израильской операции в этом регионе. Инсайдерская информация о ходе переговоров была получена изданием Financial Times (FT).

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Инсайдер, не разглашая своей личности, раскрыл, что стороны внимательно слушают друг друга, однако темп переговоров не такой высокий, каким он был на прошлой неделе. Согласно его словам, скорого успешного завершения этого процесса ожидать не стоит.

Согласно информации FT, на прошлой неделе Израиль и ХАМАС были оптимистично настроены относительно прогресса в переговорах. Однако решение израильского правительства расширить операцию в секторе Газа осложнило ситуацию.

Ранее, 29 октября, официальный представитель Армии обороны Израиля, Даниэль Хагари, объявил, что на данный момент в секторе Газа находится не менее 230 израильских граждан, нарушая их права и свободу. Он также подчеркнул, что все семьи пленных были уведомлены об актуальной ситуации.

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В этот же день Израиль направил свои войска и танки в северную часть сектора Газа. Несколько израильских чиновников отметили, что продолжительность операции может варьироваться от шести недель до полугода, так как израильская армия решила придерживаться осторожного и аккуратного подхода, избегая массированных вторжений.