Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Экс-премьер Украины Азаров заявил, что в ВСУ критическая ситуация с лекарствами
Бывший премьер Украины рассказал о серьезных проблемах ВСУ с медикаментами

реклама

Силы Украины на передовой сталкиваются с серьезным дефицитом медицинских ресурсов, что вызвано трехкратным увеличением числа раненых. Эту тревожную информацию раскрыл Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, в своем посте на платформе Facebook, принадлежащей Meta, корпорации, объявленной экстремистской в России.

реклама

В украинских военных госпиталях наблюдается критический дефицит качественных медикаментов и медицинского оборудования, оставляя медицинский персонал в непростой ситуации. Имеющиеся лекарства имеют низкое качество и используются исключительно в чрезвычайных случаях, а врачи сталкиваются с высокой нагрузкой, выполнение до семи ампутаций за один рабочий день — не редкость.

Полковник Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кивлюк ранее озвучил сложности в продвижении украинской армии на трех фронтах, при этом одной из ключевых причин назвал проблемы в системе командования.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В свете этих событий становится актуальным важный вопрос о готовности и ресурсах украинской армии на передовой, что вызывает озабоченность в отношении медицинской поддержки военных.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Yonhap: живущим год в аэропорту Сеула россиянам понадобилась гуманитарная помощь
Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
2
В России создали технологию, позволяющую одновременно контролировать до 500 000 дронов
1
Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
11
Blue Origin представила макет прототипа лунного корабля Blue Moon
+
Stars and Stripes: идущий к Израилю авианосец США заметили в Средиземном море
2
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
5
В современных играх бюджетная Radeon RX 6400 начинает обходить GeForce GTX 1080 Ti более, чем на 70%
21
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
4
Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
1
19fortyfive: ВСУ оказались в тупике разочарований и больших потерь, но ещё имеют надежду на прорыв
+
Ещё один авианосец США вошел в Средиземное море и направляется к берегам Израиля
+
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
22
GTA 6 получит инновационную систему анимаций, затрагивающую весь игровой мир, в том числе NPC
1
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
МИД Египта: Израиль препятствует доставкам гуманитарной помощи в сектор Газа
3
ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две БМП Bradley на запорожском направлении
+
ЧВК Вагнер теперь официально является частью Росгвардии
4
Американское издание выдало странный материал с рекомендацией ВСУ не использовать танки «Абрамс»
7
Google может превратить наушники ANC в монитор сердечного ритма без дополнительного оборудования
+

Популярные статьи

Учимся выводить деньги с кошелька Steam
6
Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
8
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
22
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
26
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
82
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
149
Аномальная жара, вызванная глобальным потеплением, сделает Землю слишком жаркой для человека
16
Мои впечатления от посещения Fan Fest 23
9
США намерены повысить точность ядерных бомб
12

Сейчас обсуждают

kitava
23:14
Потихоньку догоняют НАТО в технологиях. Скоро в артиллерии вернут первенство по дальности и это изменит ход СВО. Уже МО РФ будет вести свои наступления по всем направлениям круглый год.
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
Vorvort
23:14
Я не согласен с экономической политикой властей внутри страны, ни разу за Путина не голосовал. Меня надо уничтожить? А как быть с недовольными пенсионерами которые получают пенсию 13К? Их тоже уничто...
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
22870
23:07
Почему у всех крутых компактных ПК столько дыр? Неужели ни у кого нет растений, животных, окон, в конце-концов? У Муртазина кондер убил ноут, а тут постоянный комп как друшлаг. P.S. DELL создавала но...
AceMagic представила кубический мини-ПК с Core i9-12900H и RTX 3080
Гвоздь
22:59
Я давно описал твоё рабочее место. Спасибо что подтвердил фотографией.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Bearcub
22:56
Главное что не зенаци
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
Denis Lykov
22:55
➕️1️⃣🫰
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
Denis Lykov
22:54
Берите сегодня i5-13500 за 20-ку и собирайте вокруг него комп! ... 🆙️🆘️🔩 📉
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
Denis Lykov
22:52
... лучше всего получился кулёк 4/5! Остальное на 1/5 ...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
Трибой Денис
22:51
Хуйко, не тебе хохлу кукарекать о России, пиздуй в окоп
Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
Яков Рудев
22:45
Вот насчет того что сбили на большом расстоянии - вы не правы. Сегодня своими глазами видел как часть этих ракет сбивают над бухтами Севастополя.
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем