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Силы Украины на передовой сталкиваются с серьезным дефицитом медицинских ресурсов, что вызвано трехкратным увеличением числа раненых. Эту тревожную информацию раскрыл Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, в своем посте на платформе Facebook, принадлежащей Meta, корпорации, объявленной экстремистской в России.
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В украинских военных госпиталях наблюдается критический дефицит качественных медикаментов и медицинского оборудования, оставляя медицинский персонал в непростой ситуации. Имеющиеся лекарства имеют низкое качество и используются исключительно в чрезвычайных случаях, а врачи сталкиваются с высокой нагрузкой, выполнение до семи ампутаций за один рабочий день — не редкость.
Полковник Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кивлюк ранее озвучил сложности в продвижении украинской армии на трех фронтах, при этом одной из ключевых причин назвал проблемы в системе командования.
В свете этих событий становится актуальным важный вопрос о готовности и ресурсах украинской армии на передовой, что вызывает озабоченность в отношении медицинской поддержки военных.