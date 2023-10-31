Шойгу объяснил продвижение Западом сил НАТО в Азии

В ходе своего выступления на X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине, глава Министерства обороны России, Сергей Шойгу, поделился своей обеспокоенностью по поводу стремления Запада усилить влияние НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Глава российского Минобороны отметил, что западная концепция о "неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона" призвана обосновать появление сил НАТО в Азии. Сергей Шойгу предостерег, что "спровоцировав острый кризис в Европе, Запад стремится распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион".

По мнению главы МО России, вовлеченность НАТО в противостояние государств, обладающих ядерным арсеналом, значительно увеличивает стратегические риски для мировой стабильности.

Сергей Шойгу также подчеркнул, что последнее время характеризуется активными попытками альянса разместить свои силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что вызывает серьезную обеспокоенность в российском Министерстве обороны.

Ранее министр иностранных дел России, Сергей Лавров, выразил опасения относительно планов НАТО внедрить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанский регион и установить свои правила.

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Слова главы Минобороны и министра иностранных дел России подчеркивают сложную ситуацию в мировой политике и растущее противостояние между Востоком и Западом.