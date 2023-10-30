Шойгу оценил работу российских войск

В ходе лета текущего года Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели серьезные потери, превысив 90 тысяч человек, погибших и раненых военнослужащих, однако не достигли значительных успехов на поле боя. Об этом сообщил Сергей Шойгу, министр обороны России, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.

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Шойгу также подчеркнул, что начиная с 4 июня, ВСУ потеряли около 600 танков и почти 1 900 бронетранспортеров различных классов.

Оценивая эффективность российских вооруженных сил, Шойгу подчеркнул их методичное и уверенное выполнение поставленных задач, обеспечивая безопасность мирных жителей.

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Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом 30 октября и участвует в 10-м Сяншаньском форуме по вопросам безопасности, где встречается с представителями высших руководителей и министрами обороны из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.