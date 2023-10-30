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Российские банки пересматривают условия выдачи ипотеки, что может повлиять на множество будущих заемщиков. Об этом информируют "Известия".
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Согласно Татьяне Решетниковой, заместителю руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи", примерно 30% граждан, получивших одобрение в августе и сентябре, столкнулись с тем, что им теперь не удается получить ипотечный кредит по ранее согласованным условиям.
Важно отметить, что банки оставляют за собой право отзывать одобренные ипотечные кредиты, если проценты по кредиту начинают требовать более 40% от дохода заемщика.
Эти изменения могут серьезно повлиять на планы тех, кто рассматривает ипотеку для покупки жилья. В связи с повышением ключевой ставки Центробанка, эксперт рынка недвижимости и член Российской гильдии риелторов, Константин Барсуков, призывает россиян не откладывать оформление льготной ипотеки на потом, поскольку это может привести к росту процентных ставок по ипотеке.