Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом

В понедельник, 30 октября, глава Министерства обороны России, Сергей Шойгу, прибыл в Пекин, столицу Китая, с целью рабочего визита. По информации, полученной из военных источников, в рамках данного визита он примет активное участие в X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.

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Согласно официальному сообщению, "Глава российского военного ведомства представит доклад на пленарном заседании форума, посвященном теме 'Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности'".

Это мероприятие соберет выдающихся представителей руководства разных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также высококвалифицированных экспертов.

Следует заметить, что Пекинский Сяншаньский форум, проводимый с 2006 года, последний раз проводился в очном формате в 2019 году.

В августе этого года Сергей Шойгу подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем можно охарактеризовать как крайне дружественные, выразив уверенность в важности поддержания высокоуровневых контактов, проведения совместных учений и тренировок.

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики также информировало о том, что президент России, Владимир Путин, и глава КНР, Си Цзиньпин, регулярно поддерживают стратегический диалог в различных форматах.

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Это подчеркивает взаимодополняющий характер отношений России и Китая, который обусловливает их тесное сотрудничество и дружеское взаимодействие.