Россиянам вернут бесплатную раздачу интернета со смартфона

"Мегафон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Теlе2 возобновляют бесплатное предоставление мобильного интернета для российских пользователей, как сообщает газета "Известия", ссылаясь на информацию, полученную от Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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Ранее, 18 сентября, ФАС обратилась к мобильным операторам МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Теlе2 с требованием отменить плату за использование мобильного интернет-трафика. Однако компании не выполнили это требование в установленный срок.

"Мегафон" полностью отменил оплату за мобильный интернет с 23 октября. "Теlе2" также отменил оплату для новых абонентов с 22 ноября и для всех существующих клиентов с 19 декабря. Компания "Билайн" собирается провести аналогичные изменения до 1 декабря 2023 года. Однако МТС отказалась выполнять требования ФАС.

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Эти изменения произошли в рамках стратегии развития сферы связи в России до 2035 года, представленной Министерством цифрового развития и связи в августе. Согласно этой стратегии, тарифы на мобильную связь будут повышены выше уровня инфляции, чтобы мобильные операторы могли инвестировать часть прибыли в развитие сетей и внедрение новых технологий.