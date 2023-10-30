Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
«Известия»: операторы вернут бесплатную раздачу интернета со смартфона
Россиянам вернут бесплатную раздачу интернета со смартфона

реклама

"Мегафон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Теlе2 возобновляют бесплатное предоставление мобильного интернета для российских пользователей, как сообщает газета "Известия", ссылаясь на информацию, полученную от Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

реклама

Ранее, 18 сентября, ФАС обратилась к мобильным операторам МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Теlе2 с требованием отменить плату за использование мобильного интернет-трафика. Однако компании не выполнили это требование в установленный срок.

"Мегафон" полностью отменил оплату за мобильный интернет с 23 октября. "Теlе2" также отменил оплату для новых абонентов с 22 ноября и для всех существующих клиентов с 19 декабря. Компания "Билайн" собирается провести аналогичные изменения до 1 декабря 2023 года. Однако МТС отказалась выполнять требования ФАС.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эти изменения произошли в рамках стратегии развития сферы связи в России до 2035 года, представленной Министерством цифрового развития и связи в августе. Согласно этой стратегии, тарифы на мобильную связь будут повышены выше уровня инфляции, чтобы мобильные операторы могли инвестировать часть прибыли в развитие сетей и внедрение новых технологий.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

1000 кошек спасены от забоя для нелегальной торговли мясом в Китае
На Украине анонсировали смарт-мобилизацию с выбором места службы
Yonhap: живущим год в аэропорту Сеула россиянам понадобилась гуманитарная помощь
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
1
В России создали технологию, позволяющую одновременно контролировать до 500 000 дронов
1
Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
10
Blue Origin представила макет прототипа лунного корабля Blue Moon
+
Stars and Stripes: идущий к Израилю авианосец США заметили в Средиземном море
2
В современных играх бюджетная Radeon RX 6400 начинает обходить GeForce GTX 1080 Ti более, чем на 70%
21
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
5
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
4
ОДК-Климов (Ростех) изготовит двигатели ВК-650В для испытаний Ansat
+
19fortyfive: ВСУ оказались в тупике разочарований и больших потерь, но ещё имеют надежду на прорыв
+
Ещё один авианосец США вошел в Средиземное море и направляется к берегам Израиля
+
Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
1
Окончательные характеристики камеры Galaxy S24 Ultra демонстрируют изменения, внесенные Samsung
2
GTA 6 получит инновационную систему анимаций, затрагивающую весь игровой мир, в том числе NPC
1
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
17
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две БМП Bradley на запорожском направлении
+
МИД Египта: Израиль препятствует доставкам гуманитарной помощи в сектор Газа
3
ЧВК Вагнер теперь официально является частью Росгвардии
4

Популярные статьи

Учимся выводить деньги с кошелька Steam
6
Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
8
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
22
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
74
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
22
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
147
О прообразе американского самолёта-разведчика SR-71, спроектированный в СССР
3
Аномальная жара, вызванная глобальным потеплением, сделает Землю слишком жаркой для человека
16
Мои впечатления от посещения Fan Fest 23
9

Сейчас обсуждают

Дмитрий Зяблов
20:57
Ну, как обычно, трэзуб из кизяка.
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
Truth Sееker
20:56
Это понятно, несмотря на то, что он меняет акки как перчатки, его выдаёт "уникальный" стиль общения
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Анна Невская
20:53
ага. а земля плоская. а посадочные платформы, роверы, отражающие уголки, следы от колес оставили рептилоиды. а привезенные образцы лунных пород - просто окаменевшее говно динозавров из ближайшего карь...
NASA: в ближайшие 100 лет человечество вряд ли сможет посетить Юпитер
Дмитрий Зяблов
20:50
МТС самая дорогая связь у меня, и то забыл заплатить, лишили номера, другие опсосы как то лляльнее, в 2004 к мтс подключился, туеву хучу денег туда отдавал, ещё и должен оставался.
МТС отказывается выполнять предписание ФАС об отмене взимания платы за раздачу интернет-трафика
Александр Гусев
20:44
Придется менять мтс на мегафон. Все денег мало, берут проценты за оплату, платная раздача, а связь г--но. у меня вышка в километре, а телефоном могу пользоваться только на улице, в доме шышь.
МТС отказывается выполнять предписание ФАС об отмене взимания платы за раздачу интернет-трафика
Rn In
20:40
Если по качеству Нау будет лучше Дагора, то можно уже будет многим разрабам попытаться переехать на этот движок. Тот же енлистед достаточно хорошо оптимизирован. На слабом железе выдает 100+ фпс при т...
Опубликован исходный код Dagor Engine, который позаимствован при создании отечественного Nau Engine
MAXIMST
20:37
На днях запущу на 4090FE, посмотрим че там в ультра с лучами….
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает 0 FPS на минималках
Umid Xaydarov
20:37
офнули укров
Использовавшийся для организации беспорядков в Махачкале Telegram-канал будет заблокирован
Алексей Каверин
20:35
Да, кастрюли, под всем новостями вы должны быть уже под Москвой, а в реальности в результате контрнахрюка потеряли больше чем смогли занять.
Американское издание расположило Россию на первом месте в рейтинге сильнейших вооружённых сил
VRoman
20:33
AMD, если быть точнее
На серверном направлении объёмы поставок компонентов Intel упали на 35%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем