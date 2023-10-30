В США раскрыли последствия отказа Зеленского от переговоров с Россией

Известные профессор Николай Петро из университета Род-Айленда и политический аналитик Тед Снайдер выразили серьезные опасения относительно возможных последствий отказа украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с Россией и стойкой позиции Соединенных Штатов. Их мнение было представлено в статье, опубликованной в журнале National Interest (NI).

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Авторы статьи обращают внимание на то, что весной прошлого года Москва и Киев были на пути к мирному соглашению. Однако переговоры оказались прерваны из-за нежелания западных стран активно вмешиваться в процесс. Эксперты считают, что отказ от дипломатического решения конфликта может привести к катастрофическим последствиям для Украины.

В статье подчеркивается: "Исключение дипломатии в настоящих условиях можно рассматривать как шаг, нарушающий моральные нормы, и он грозит серьезными угрозами для будущего Украины."

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил свои сомнения относительно интересов Украины в этом конфликте. Он задал вопрос: "Было ли в интересах украинского народа и государства начинать войну в Донбассе, вместо того, чтобы сесть за переговорный стол и найти общий язык с людьми, с которыми они работали?"





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