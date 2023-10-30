Экс-премьер Украины рассказал о судьбе оппозиционных политиков в стране

На Украине бывший премьер-министр Николай Азаров выразил обеспокоенность текущей политической ситуацией, где оппозиционные лидеры подвергаются различным формам преследования. Азаров сравнил действия украинской власти с событиями, происходившими в нацистской Германии, отметив, что на Украине, подобно тому времени, оппозиционные силы были угнетены. Он подчеркнул отсутствие политических партий, способных противостоять текущей власти, и утверждает, что многие оппозиционные лидеры были уничтожены, заключены в тюрьмы или вынуждены покинуть страну.

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Бывший премьер-министр также утверждает, что Западные страны, несмотря на обещания о помощи Украине, фактически вкладывают средства не в её развитие, а в разрушение. Согласно Азарову, огромные суммы были потрачены на поддержание европейских стандартов и технологий в украинской экономике, что, по его мнению, привело к разрушению страны.