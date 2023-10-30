Экс-премьер Украины не нашел «киевского следа» в конфликте с Россией

Бывший премьер-министр Украины, Николай Азаров, в интервью "Известиям" выразил свою точку зрения относительно участия Украины в конфликте с Россией. Он заявил, что не видит "киевского следа" в этом конфликте, и выразил сомнение, что начало военных действий в Донбассе было в интересах украинского народа и государства. По мнению Азарова, более целесообразным решением было бы сидеть за столом переговоров и искать общий язык с теми, с кем можно было бы договориться.

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Бывший премьер также отметил, что исполнявший обязанности президента Украины, Александр Турчинов, мог бы предпринять шаги для урегулирования ситуации в Донецке, но вместо этого было принято решение направить вооруженные силы. Азаров утверждает, что это решение не было самостоятельным, а скорее было результатом внешнего давления, особенно со стороны США.

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В заключении, Николай Азаров подчеркнул сложность политической ситуации в Украине и недостаток четкой экономической стратегии. Он отметил, что Украине не хватает значительных финансовых ресурсов, превышающих бюджет страны на сегодняшний день.