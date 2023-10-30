В Палестине заявили о документировании преступлений Израиля в Газе

Мировое сообщество недавно получило информацию о преступлениях, совершенных Израилем в секторе Газа. Эту информацию огласил Ибрагим Мильхем, официальный представитель правительства Палестины, в эксклюзивном интервью для телеканала Al-Qahera al-Ekhbariya. Согласно его словам, Международный уголовный суд документировал деяния, нацеленные на палестинцев.

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"Международный уголовный суд зафиксировал дела о преступлениях, совершенных против палестинцев," - подчеркнул Мильхем.

В то время как президент Ирана, Эбрахим Раиси, выразил серьезную озабоченность по поводу Израильских действий, заявив, что они пересекли "красные линии". По его мнению, такое поведение Израиля может привести к неотвратимым последствиям и "заставить каждого принимать меры".

Эти события произошли в свете решения Ирана отказаться от выполнения требований, предъявленных Соединенными Штатами, связанных с конфликтом в секторе Газа. Американские власти призвали Иран воздерживаться от вмешательства в данный конфликт.

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Эта информация подчеркивает важность международной реакции на текущее положение в регионе.