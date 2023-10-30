Стало известно о давлении США на Израиль для восстановления связи в Газе

Согласно информации, опубликованной газетой Washington Post, американские власти оказывают давление на их израильских коллег, призывая к восстановлению связи в секторе Газа. Высокопоставленный источник в США подтвердил эту информацию.

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Издание утверждает, что отключение связи в секторе Газа произошло по инициативе израильских властей. Источник из Washington Post подчеркнул, что США четко выразили свою позицию по вопросу восстановления связи.

Несмотря на это, официальные представители Израиля пока не предоставили американской стороне объяснений относительно отключения связи в пятницу, предшествующее началу наземных операций.

По данным издания The New York Times (NYT), согласно информации американских официальных лиц, Израиль изменил свои планы относительно широкомасштабной наземной операции в секторе Газа и решил провести ограниченные военные действия, что было согласовано с американскими властями.

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Тем не менее, вечером 29 октября стало известно, что Израиль отправил войска и танки в северную часть сектора Газа и планирует продолжить военную операцию в течение не менее шести недель.