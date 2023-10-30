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В свете недавних событий в Израиле Министерство иностранных дел Франции сделало обращение к Израилю с требованием немедленно предпринять действия для защиты палестинского населения. Это заявление сделано с призывом к вниманию критической ситуации в регионе.
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В частности, Министерство подчеркнуло неотложную необходимость обеспечить безопасность жителей Сусии, которых, по их утверждению, подвергает опасности текущая обстановка. Французский внешнеполитический департамент также выразил своё решительное осуждение актов насилия, которые велосипед к гибели множества мирных граждан за последние дни.
В заявлении МИД Франции отмечается, что случаи насилия, совершаемые израильскими поселенцами в отношении палестинского населения, резко участились. Департамент утверждает, что такие действия недопустимы и должны немедленно прекратиться.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что союзники в западных и арабских странах разделяют понимание целей конфликта, который сейчас разворачивается с Палестиной. Он подчеркнул, что эти союзники поддерживают Израиль и стремятся к тому, чтобы он одержал верх в текущей ситуации.